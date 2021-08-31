Burhaniye'de zeytin çekirdeği tespihler ilgi gördü

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bu güne kadar çöpe giden zeytin çekirdekleri tespih ve takıya dönüştü. Tespihlere gün geçtikçe ilginin arttığını anlatan Gökhan Fırındaoturan, zeytin çekirdeği tespihlerin geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Burhaniye'de zeytin çekirdeği tespihler ilgi görünce, çok sayıda vatandaş bunları üretmeye başladı. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler zeytin çekirdeği tespihlere yoğun ilgi gösterdi. Yıllardan beri zeytin çekirdeklerini değerlendirdiğini anlatan Gökhan Fırındaoturan, "Zeytin çekirdeklerinden hazırladığımız tespih ve takılar ilgi gördü. Bu gün bir çok vatandaş bunları hazırlamaya başladı. Eskiden çöpe giden zeytin çekirdekleri bize ekmek kapısı oldu" dedi. Tespihleri çok beğendiğini anlatan Celal Beyazıt da, "Ben buradan aldığım tespihleri İstanbul'daki dostlarıma hediye olarak götürüyorum. Bunlar çok da tutuluyor. Kaan Tuna ise, "Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gideceğim. Ben de arkadaşlarıma götürmek istiyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR