Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de zeytin işçilerinin yevmiyeleri belirlendi
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Burhaniye'de zeytin işçilerinin yevmiyeleri belirlendi

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadına başlanırken Ziraat Odası Başkanlığı da, zeytin işçilerinin yevmiyelerini belirledi.

Burhaniye'de zeytin işçilerinin yevmiyeleri belirlendi, System.String[]

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadına başlanırken Ziraat Odası Başkanlığı da, zeytin işçilerinin yevmiyelerini belirledi. Kadınlar için 65, erkekler için ise 100 lira yevmiye belirlendiğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yörede bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi.


Burhaniye'de, güz yağmurlarının düşmesi beklenirken, bazı yerlerde zeytin hasadına başlandı. Çevre ilçe ve köylerden gelen yüzlerce insanın hasatta görev alması beklenirken, Ziraat Odası da yevmiyeleri belirledi. Ziraat Odası Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı da, kadınlar için 65, erkeklerde için 100 lira yevmiye belirlerken, bu ücretin yatılı işçilerde farklı olabileceği kaydedildi. Yörede, var yılının yaşandığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman," Rekoltenin beklenenin altında olacağını düşünüyoruz. Ancak, yağ da kalite yüksek. Zeytin sineği ilaçlaması yapılmamasına rağmen, zeytinde sinek zararı yok. Biz bunu da yazın sıcak geçmesine bağlıyoruz. Çiftçimiz rekolteden kaybettiğini, kaliteden kazanacak" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Zeytin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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