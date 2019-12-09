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Burhaniye'de zeytinciler yağ fiyatlarına tepkili

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin üreticileri rafinajlık zeytin yağı fiyatlarına tepkili. Rafinajlık zeytinyağı fiyatlarının 6 liraya kadar düştüğünü belirten Ağacık Muhtarı Hasan Dayı, üreticinin hasat maliyetini karşılayamadığını söyledi.

Burhaniye'de zeytinciler yağ fiyatlarına tepkili, System.String[]

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin üreticileri rafinajlık zeytin yağı fiyatlarına tepkili. Rafinajlık zeytinyağı fiyatlarının 6 liraya kadar düştüğünü belirten Ağacık Muhtarı Hasan Dayı, üreticinin hasat maliyetini karşılayamadığını söyledi.


Burhaniye'de zeytin hasadı devam ederken, rafinajlık zeytinyağı fiyatlarının 6 liraya kadar düşmesi üreticiler arasında tepkiye sebep oldu. Hasat maliyetlerinin çok yüksek olduğunu anlatan üreticiler, buna bir çare bulunmasını istedi. Zeytincinin zarar ettiğini anlatan Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı, "Son zamanlarda yağışlar ve rüzgar yüzünden zeytin dibine indi. Dolayısıyla rafinajlık yağ miktarı da arttı. Tariş ve tüccar bu sene rafinajlık zeytin yağı fiyatını çok düşürdü. Şu anda rafinajlık zeytin yağının kilosu asidine göre 6 liraya kadar düştü. Bugün bir tas çorba 12 lira. Vatandaşlar iki kola yağ satarak bir tas çorba içiyor. Bunda 30 yıl önce bir kilo zeytin yağı bir işçi yevmiyesine denkti. Şu anda işçi yevmiyeleri erkeklerde 100-110 lira olurken, kadınlarda ise 70 lira. Üretici şu anda hep zarar etmektedir. Buna bulunmasını istiyoruz. Aksi halde zeytincinin zararı büyük" dedi.


İrfan Sezer de, "Yörede zeytin hasadı devam ediyor. Hasat, ocak sonuna kadar devam edecek. Ancak üretici çok sıkıntılı. Buna çare bulunmalı" dedi. - BALIKESİR

Hasan Dayı, Burhaniye, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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