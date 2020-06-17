Burhaniye'de zeytinlik alanda yangın çıktı, 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Burhaniye'de zeytinlik alanda yangın çıktı, 5 hektar alan zarar gördü

BALIKESİR - Burhaniye İlçe'sinde zeytinlik alanda öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Edilen bilgiye göre, Ağacık Mahallesinde zeytin bahçelerinin bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir helikopter ile havadan, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 su tankeri ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 arazöz ile de yerden müdahale edildi. Köylülerin de müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar görürken, yüzlerce zeytin ağacı ve arazinin yakınının da bulunan kızılçam ağaçları da zarar gördü.

Ağacık mahallesinden Yakup Tunca, "Zeytinler zarar gördü. Kıyılardakiler alevlerden yandı. Allah'tan geldi bu iş. Çevrede kekik toplayanlar var. Mutlaka biri dikkatsizlik yaptı. Allah'tan müdahale edildi de yangın büyümedi" dedi. 50 kişilik yangın ekibine, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ile Burhaniye Şefi Ekrem Türk ve Ayvalık Şefi Deniz Meltem nezaret etti.