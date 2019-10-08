Burhaniye'de zeytinyağındaki kalite üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, zeytinyağındaki kalitede üreticileri sevindirdi. Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan gıda mühendisi Kazım Karabıyık, erken hasat zeytinyağının 6. dizem olarak ölçüldüğünü söyledi.



Güz yağmurlarının düşmesiyle birlikte yeşil zeytin hasadına başlanırken, ilaçlama yapılmamasına rağmen ilk çıkan zeytinyağlarındaki yüksek kalite de çiftçileri sevindirdi. Bir fabrikada sıkılan erken hasat zeytinyağını tanıtan gıda mühendisi Kazım Karabayık, yüksek kalitenin çiftçileri sevindirdiğini söyledi. İlçede 3 fabrikanın faaliyete geçtiğini anlatan Karabıyık, "Geçtiğimiz günlerde düşen yağışlar çiftçiyi sevindirdi. Zeytin hasadı başladı. Erken hasat zeytinyağındaki kalitede de çok yüksek. İlk zeytinyağı 6 dizem olarak ölçüldü. İlaçlama olmamasına rağmen kalitenin yüksek olması çok güzel. Geçtiğimiz yıl yağların asidi yüksekti. Bu yıl ilk yağların böyle çıkması sezon için umut verdi. Yörede, yeşil zeytin alımı için elekler kurulacak. Bu sezon ürün geçtiğimiz yıla göre daha iyi. Yağdaki kalitede çok güzel. İnşallah, fiyatta iye olursa çiftçinin yüzü güler" dedi. Burhaniyeli zeytincilerden Necat Kaynak da, "Zeytin hasadına başladık. İlk sıkılan zeytinlerden elde edilen yağlarda da kalite oldukça yüksek. Bunun için çok sevinçliyiz. İnşallah fiyatta iyi olursa yüzümüz güler" dedi. - BALIKESİR