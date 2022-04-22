Burhaniye'deki "Gastrobaçem" etkinliğinde şifalı bitkiler anlatıldı - Son Dakika
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Burhaniye'deki "Gastrobaçem" etkinliğinde şifalı bitkiler anlatıldı

22.04.2022 15:39
Burhaniye'deki "Gastrobaçem" etkinliğinde şifalı bitkiler anlatıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa gerçekleştirilen "Gastrobaçem" çalışmaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa gerçekleştirilen "Gastrobaçem" çalışmaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinden (BUBFA) yapılan yazılı açıklamaya göre, BUBFA Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Müdürü Nazım Tanrıkulu ile Öğretim Görevlisi Kaya Nihat Pekbay "Bahçeden Sofraya Şifalı Bitkiler" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Tanrıkulu, BAÇEM'in tarihçesi, tıbbi ve aromatik bitkinin ne olduğu, bu bitkilerin, şifalı otların gastronomide nasıl kullanıldığı, bu ürünler üretilirken tarladan sofraya hangi aşamalardan geçtiği ile üretim aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca Tanrıkulu, ürünlerin satın alımı ve saklanırken hangi yöntemlere dikkat edilmesine ilişkin bilgiler verdi.

BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. Oğuzhan İlban da Türkiye'nin her açıdan değerli bitkilere ve şifalı otlara sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İlban, "Bu bitkilerin gastronomi alanındaki yerini ve önemini vurgulamamız büyük önem arz ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BAÇEM ve kurumumuz arasında yapmış olduğumuz protokol doğrultusunda aromatik bitkileri bir araya getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Balıkesir Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Balıkesir, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burhaniye'deki 'Gastrobaçem' etkinliğinde şifalı bitkiler anlatıldı - Son Dakika


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