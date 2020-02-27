Burhaniye'deki yaklaşık 7 asırlık Sinan Dede Türbesi'ne bakım yapıldı - Son Dakika

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Burhaniye'deki yaklaşık 7 asırlık Sinan Dede Türbesi'ne bakım yapıldı
6 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin kırsal Kızıklı Mahallesi'nde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması gereken kültür varlığı kapsamındaki yaklaşık 7 asırlık Sinan Dede Türbesi'nin bakım ve onarımı ilçe belediyesi tarafından yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin kırsal Kızıklı Mahallesi'nde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması gereken kültür varlığı kapsamındaki yaklaşık 7 asırlık Sinan Dede Türbesi'nin bakım ve onarımı ilçe belediyesi tarafından yapıldı.
Orta Asya Kızık Türklerinden olan ve 14'üncü yüzyılda İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynayan Sinan Dede'nin türbesi boyama ve çevre düzenlemesinin ardından yeniden ziyarete açıldı.
Her yıl binlerce kişinin geldiği türbenin ziyaretçiler tarafından kullanılan dinlenme alanlarının tadilatı da tamamlandı.
Türbenin çevresinde Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca koruma kararı alınan 13 ve 14'üncü yüzyıllardan kalma servi ağaçları bulunuyor.
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