Son Dakika Haberleri: Burhaniye Deve güreşleri havut töreni yapıldı
Son Dakika Güncel Burhaniye Deve güreşleri havut töreni yapıldı - Son Dakika

Burhaniye Deve güreşleri havut töreni yapıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye Deveciler Derneği tarafından yapılan ve Burhaniye Deve güreşi arenasında gerçekleştirilen havut giyme töreni pilav hayrıyla yapıldı.

Burhaniye Deve güreşleri havut töreni yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye Deveciler Derneği tarafından yapılan ve Burhaniye Deve güreşi arenasında gerçekleştirilen havut giyme töreni pilav hayrıyla yapıldı. Burhaniye'de her sene düzenlenen havut giyme töreni bu sene 50 deve katılım sağladı.


Burhaniye haricinde Çanakkale, Havran, Çan gibi civar ilçe ve illerden katılan develer, arena da boy göstererek havutlarını giydi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de katıldığı törende, develer sırayla arenaya çıkarak havutlarını sergiledi. Ulusal alanda isim yapmış güreş develerinin de arenaya çıktığı havut töreninde, kısa deve güreşleri de yapıldı.


Havut giyme programına katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, havut giyme hayrının kabul olmasını dileyerek, deve güreşi severlere temennilerini iletti. Deve Güreşlerinin eski bir gelenek olduğunu belirten Başkan Deveciler, güreşlerindeki atmosferin farklı olduğunu ve bölgenin bu geleneğe önem verdiğini söyledi. Develerin ayaklarının düz basması temennisini ileten Başkan Deveciler, bütün deve güreşi yapacak deve sahiplerine güreşlerde başarı dileklerini ifade etti.


Düzenlenen havut hayrına, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda deve güreşi sevenler katıldı. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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