Burhaniye dinamik denetim sürecine girdi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Valilik genelgesi gereği dinamik denetim tedbirlerine başladı. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasını açıklamasından sonra, Balıkesir'in çok yüksek riskli iller arasında yer almasıyla birlikte, Balıkesir Valiliği tarafından dinamik denetim süreci başlatıldı.

Burhaniye genelinde 5 kurum tarafından yapılan denetimlerin en kapsamlısı Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yüksek riskli kategoride sınıflandırılan süreçte, kontrollü normalleşme dönemine ivedi geçiş yapılabilmesi için denetim süreci hızlandırıldı. Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, temel unsur ve esasların ön planda olduğu denetimlerde, maske, mesafe, temizlik denetimleri haricinde halkın virüse karşı duyarlılığı için uyarılarda yapıldı.

7 gün 24 saat görev yapacak olan 3'er kişilik 5 ekiple ilçe de denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta ekipleri denetimler esnasında halkı da salgından korunma yollarını aktararak denetim kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İSDEM (İlçe Salgın Denetim Merkezi Uygulaması) sistemine günlük kaydedilen ve takibi yapılan verilerle denetim süreci raporlanıyor. - BALIKESİR