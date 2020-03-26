Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca önemli tedbirler alınarak hayata geçiriliyor.



Bu kapsamda Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamlığı koordinesinde; Burhaniye Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının işbirliği ile oluşturulan "Burhaniye Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçede ikamet eden ve sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri veya kronik hastalığı olan vatandaşların talebi doğrultusunda gıda ve temel ihtiyaçlarının karşılanması hizmetine ara vermeden devam ediyor.



Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve kendilerine yardımcı olabilecek kimsesi olmayan vatandaşların bir diğer önemli ihtiyacı olan banka işlemleri de Burhaniye Kaymakamlığı koordinesinde kamu personellerinden oluşturulan ekipler aracılığıyla yapılacak.



Bankaların ATM bölümlerinden giderilebilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımıza İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri yardımcı olurken banka içi işlemler ise öncelikle öğretmenlerden oluşturulan ekiplerle yerine getirilecek. İhtiyaçlarını gidermede kendilerine yardımcı olabilecek kimsesi olmayan vatandaşlar taleplerini 112, 155, 156 numaralı hatlar ile Burhaniye Kaymakamlığı Vefa İletişim Merkezinin 422 20 99 numaralı hattı üzerinden iletebilecekler.



Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara evde kalmaları çağrısını yineleyen Kaymakam Öner, "Başta yaşlılarımız kronik hastalarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaya, devletin almış olduğu önlemlere riayet etmeye davet ediyorum. Tüm kamu kurumlarımızla belediye personellerimizin desteğiyle her türlü önlemi almaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın toplum sağlığını ilgilendiren ve hayati önemi olan bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Tekrar Evde Kal sağlıkla kal Burhaniye diyorum." dedi. - BALIKESİR