Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı
1 saat önce
Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştıİSTANBUL - Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışmasıyla kaza meydana geldi.
Burhaniye Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı
İSTANBUL - Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi
Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı Müzisyen Gökhan Yılmaz, aracıyla uçuruma yuvarlandı