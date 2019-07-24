Son Dakika Haberleri: Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı
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Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı

1 saat önce

Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştıİSTANBUL - Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı
İSTANBUL - Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi
Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı
Burhaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
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