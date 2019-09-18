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Burhaniye Milli Eğitimde yeni şube müdürü göreve başladı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Seyfettin Ceylan'ın tayini ile boşalan İlçe Milli Eğitim şube müdürlüğüne Tayfun Aksoy atandı.

Burhaniye Milli Eğitimde yeni şube müdürü göreve başladı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Seyfettin Ceylan'ın tayini ile boşalan İlçe Milli Eğitim şube müdürlüğüne Tayfun Aksoy atandı. Balya İlçe Milli Eğitim şube müdürlüğünden gelen Aksoy ilçedeki görevine başladı.


Teknoloji tasarım öğretmenliği mezunu olan 20 yıllık eğitimci Tayfun Aksoy, Burhaniye'deki görevine başlarken, ilçeye yabancı olmadığını ve liseyi burada okuduğunu söyledi. Havranlı olan 46 yaşında 3 çocuk babası Aksoy, "Burhaniye çok sevdiğim bir yer. Liseyi burada okuduğum için ilçeyi çok iyi tanıyorum. Aynı zamanda öğrenci velisiyim. İlçe de eğitim ve öğretime katkı için çalışacağız. Ne kadar katkıda bulunabilirsek o kadar mutlu olacağız" dedi. - BALIKESİR

Tayfun Aksoy, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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