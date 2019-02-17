Son Dakika Haberleri: Burhaniye'nin Cami Gezginleri

Burhaniye'nin Cami Gezginleri

1 saat önce

Burhaniye'de iş adamı Yılmaz Özcan ve bir gurup arkadaşının her hafta cuma namazı değişik camilerde kılması nedeniyle 4 kişilik grubun isimleri ilçede cami gezgine çıktı.

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Burhaniye'de iş adamı Yılmaz Özcan ve bir gurup arkadaşının her hafta cuma namazı değişik camilerde kılması nedeniyle 4 kişilik grubun isimleri ilçede cami gezgine çıktı.

Özcan öncülüğünde, mimar Mustafa Özcan, İstanbul'dan gelen Dr. Mürsel Debre ve inşaat ustası Ali Rıza Direk'ten oluşan grup, cuma namazını her hafta başka camide kılmaları ile dikkat çekiyorlar.

Cuma namazlarını her hafta değişik camilerde kılmayı alışkanlık haline getirdiklerini belirten iş adamı Yılmaz Özcan, "Arkadaşlarla birlikte haftada bir gün değişik camiye gitme kararı aldık. Bu nedenle adımız gezgine çıktı. Allah yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin" şeklinde konuştular. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Mustafa Özcan, Burhaniye, Güncel
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