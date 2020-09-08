Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı kutlandnı - Son Dakika

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı kutlandnı

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinin kurtuluş günü, düzenlenen tören ve etkinlikle kutlandı.

Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı kutlandnı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinin kurtuluş günü, düzenlenen tören ve etkinlikle kutlandı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptığı konuşmada "Burhaniyeliler, Kuvva-yı Milliyeciliğinizle ne kadar övünseniz hakkınızdır. Cumhuriyetin kurulmasındaki katkılarınızla iftihar etmelisiniz" dedi.

8 Eylül Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı ilçede düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Sabah Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Bin. Mustafa Kıraç ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in katıldığı törenlerde Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Tören sonrası onlarca araç bayraklar ve marşlar eşliğinde Burhaniye turu atarak kurtuluş günü coşkusunu vatandaşlara yaşattı.

Düzenlenen çelenk töreninde günün anlam ve önemine yönelik Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler bir konuşma yaparak milli değer ve Burhaniyelilerin kahramanlıklarına değindi. "Burhaniyeliler, Kuvva-yı Milliyeciliğinizle ne kadar övünseniz hakkınızdır. Cumhuriyetin kurulmasındaki katkılarınızla iftihar etmelisiniz" diyen Başkan Deveciler, Burhaniyelilerin yaşadığı zulme rağmen geri adım atmadan kahramanca mücadele ettiğini ve Burhaniye'yi düşmana teslim etmediğini ifade etti.

Milletin kahramanlık destanlarından birinin de 98 yıl önce Burhaniye'de yazıldığını belirten Deveciler "Mondros Mütarekesi imzalandığında silahlarını müttefik kuvvetlere teslim etmeyen Burhaniyelilerdir. Esaret altında iken 'padişahın verdiği ferman geçerli değildir' diye Osmanlı hükümetine telgraf çeken Burhaniyelilerdir. Padişahın yolladığı heyet-i Nasiha'yı ilçelerine sokmayan Burhaniyelilerdir. Osmanlı hükümetinin Burhaniye diye bir kazası yoktur diye telgraf çekilmesine sebep olacak şekilde Kuvvacı tavır koyan Burhaniyelilerdir" dedi.

Başkan Deveciler konuşmasının devamında "30 Ağustosta başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk ordusunun, Yunanlıları bozguna uğratmasından hemen bir hafta sonra 8 Eylül 1922 de, 796 gün süren acı ve karanlık dolu tutsaklık günleri sona ererek Burhaniye'miz özgür ve aydınlık günlere kavuşmuştur. Burhaniye sahip olduğu manevi güçle büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. İlçemizde sergilenen kurtuluş etkinlikleri, insanımız arasında dostluğu, birliği ve beraberliği güçlendirmektedir. Bu sene kurtuluş günümüzü, her ne kadar ülkemizin içinde bulunduğu Pandemiden kaynaklı coşku içinde kutlayamasak da, bu gururu Burhaniyeliler olarak göğsümüzü gererek taşıyacağız ve gelecek nesillerle kuşaklarca aktaracağız" dedi.

Deveciler" Milli birlik ve beraberliğin daha çok değer kazandığı bu günlerde tüm hemşerilerimizin kurtuluş günlerini en içten dileklerimle kutluyor, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanları ve canlarıyla bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Yapılan tören sonrası Burhaniye Belediyesi öncülüğünde Sivil Toplum Örgütleri ve Odaların da katılımıyla araç konvoyu Burhaniye turu attı. Bayraklarla donatılmış araçlarla birlikte marşlar eşliğinde ilçe mahallelerinde tur atan onlarca araçlık konvoy Kurtuluş günü coşkusunu Burhaniyelilere yaşattı. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı kutlandnı - Son Dakika

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