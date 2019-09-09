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Burhaniye'nin kurtuluşunda ardahan belediye başkanı demir'den konser

1 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında Ardahan Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir konser verdi.

Burhaniye'nin kurtuluşunda ardahan belediye başkanı demir'den konser, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında Ardahan Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı ve Ardahan Belediye Başkanı olan Faruk Demir, konser öncesi meydanı dolduran vatandaşlara yönelik bir konuşma yaptı. Demir, bu konserin kendisi için önemli olduğunu söyledi. Demir, konuşmasının devamında, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile yaptıkları görüşme sonrası konser gelirlerinin Ardahan'da eğitim gören anne veya babasını kaybetmiş kız öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi. Konseri izlemeye gelen Burhaniyelilerin alkışladığı Demir, söylediği her şarkının başında burs alacak bir öğrenciyi ismiyle tanıtarak, şarkılarını anne babasını kaybetmiş olan kız öğrenciler için seslendirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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