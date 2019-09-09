Burhaniye'nin kurtuluşunda ardahan belediye başkanı demir'den konser
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BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında Ardahan Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında Ardahan
Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir
konser verdi. Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı ve Ardahan Belediye Başkanı olan Faruk Demir, konser öncesi meydanı dolduran vatandaşlara yönelik bir konuşma yaptı. Demir, bu konserin kendisi için önemli olduğunu söyledi. Demir, konuşmasının devamında, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler
ile yaptıkları görüşme sonrası konser gelirlerinin Ardahan'da eğitim gören anne veya babasını kaybetmiş kız öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi. Konseri izlemeye gelen Burhaniyelilerin alkışladığı Demir, söylediği her şarkının başında burs alacak bir öğrenciyi ismiyle tanıtarak, şarkılarını anne babasını kaybetmiş olan kız öğrenciler için seslendirdi.
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