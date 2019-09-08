Son Dakika Haberleri: Burhaniye'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü
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Burhaniye'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Burhaniye'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşları selamlayarak kurtuluş günlerini kutladı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Deveciler, "Bugün, Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta ve tüm Anadolu'da tutuştuğu, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyenlerin süngünün üzerine bedenlerini attıkları gündür. İlçemiz, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayımilliye'nin karargahı olarak tarihin şanlı sayfalarına adımızı yazdırmıştır." dedi.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezinin halk oyunu gösterisiyle devam eden program, şiirlerin okunması ve resmigeçit töreniyle sona erdi.

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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