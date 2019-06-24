Son Dakika Haberleri: Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu
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Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu

15 dakika önce

Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı olduBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Kuzey Ege'nin en güzel kumsallarından Ören Plajı ilgi görürken, Plajdaki Deniz Kızı Heykeli de ilgi odağı oldu.

Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Kuzey Ege'nin en güzel kumsallarından Ören Plajı ilgi görürken, Plajdaki Deniz Kızı Heykeli de ilgi odağı oldu. Plaja gelen yüzlerce insan Deniz Kızı Heykeli ile fotoğraf çektiriyor.
Burhaniye'de Ören Plajındaki Karataş'ın üzerine yaklaşık 20 yıl önce yaptırılan Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı Ören Plajına gelen vatandaşlar Deniz Kızı Heykeli ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ören plajının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Emekli Tapu Müdürü Osman Yalçınkaya, "Ören plajı çok güzel. Karataş'ın üzerine yaklaşık 20 yıl önce yaptırılan Deniz Kızı Heykeli de yoğun ilgi görüyor. Buraya gelen insanlar hep fotoğraf çektiriyorlar" dedi. Oğuzhan Yılmaz da, " Ören plajı Kuzey Egenin en güzel plajıdır. Deniz Kızı Heykeli de ilgi görüyor. Herkes fotoğraf çektiriyor" dedi. Urfa'dan geldiğini anlatan Murat Akbulut ise, "Biz Urfa'dan tatil için geldik. Ören plajını çok sevdim. Bu arada Deniz Kızı Heykeli ile de fotoğraf çektirdik. Herkese tavsiye ederim" dedi.
Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı Heykeli ilgi odağı oldu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Karataş, Kuzey Ege, Burhaniye, Ören, Yerel
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