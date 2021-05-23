Burhaniye OSB'de arsa sorunu çözüldü - Son Dakika

Burhaniye OSB'de arsa sorunu çözüldü

23.05.2021 09:31
Burhaniye OSB'de arsa sorunu çözüldü, System.String[]

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan işyerleri birer birer hizmete girerken, yaklaşık 11 yıllık arsa sorunu da çözüldü.

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan işyerleri birer birer hizmete girerken, yaklaşık 11 yıllık arsa sorunu da çözüldü. Sarı ailesine ait ve uzun yıllardır yargı süreci devam eden yaklaşık 2,5 dönümlük arsa sorunu Kaymakam İlyas Memiş ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel'in girişimleri ile çözüme kavuştu.

Kaymakam İlyas Memiş, kaymakamlık toplantı salonunda yapılan protokol ile ilçenin Şarköy Mahallesi Kabaağaç Mevki 458 ada 47 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki yapılar ile birlikte Burhaniye Zeytin ve Ürünleri İşleme Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına satışı gerçekleştirileceğini söyledi. Protokol törenine Kaymakam İlyas Memiş, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ve Sarı Ailesi varisleri katıldı. Anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Hulusi Sarı, " Yıllardır yargı süreci devam ediyordu. Şimdi biz de, OSB yönetimi de elini taşın altına koydu. Anlaşma sağlandı. OSB'nin ilçemize büyük katkısı olacağına inanıyorum. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

440 dekarlık alanda kurulan Burhaniye OSB'de 36 adet işletme yer alacak. - BALIKESİR

Burhaniye OSB'de arsa sorunu çözüldü

Organize Sanayi Bölgesi, İlyas Memiş, Balıkesir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniye OSB'de arsa sorunu çözüldü - Son Dakika Ekonomi


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