Burhaniye Pelitköy de su sevinci
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Burhaniye ilçesinde, BASKİ'nin Pelitköy de açtığı 170 metrelik kuyudan bol su çıktı.
Burhaniye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:18 Kaynak: İHA
ilçesinde, BASKİ'nin Pelitköy
de açtığı 170 metrelik kuyudan bol su çıktı. Suyun depoya verildiğini anlatan Pelitköy Muhtarı Hasan Vural, yaz aylarındaki su sıkıntısının giderildiğini söyledi.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy Mahallesinin Yedi Kuyular
mevkinde yapılan sondaj çalışmalarında bol su çıktı. Saniyede 7 litre olarak ölçülen su depoya verilirken, mahalle de su sevinci yaşandı. Suyun Çamlıca
'daki depoya verildiğini anlatan muhtar Hasan Vural, "Mahallemizde özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanıyordu. Sahilimizde yaklaşık 5 bin yazlık konut bulunmaktadır. Bunun için yaz aylarında suyumuz yetmiyordu Şimdi ise Baski'nin sondaj çalışmaları sonucu 170 metrede bol su bulundu. Suyun analizleri temiz çıkmış olup suyumuzun hat döşeme çalışmaları devam ediyor. BASKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR
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