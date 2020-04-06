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Burhaniye polisinden işaret diliyle "evde kal" klibi
6 saat önce
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işaret dili kullanarak çektiği video klibinde vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işaret dili kullanarak çektiği video klibinde vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürüten ekipler, video klip çekerek vatandaşların evlerinden çıkmamalarını için uyarılarda bulundu.
İşitme engelli vatandaşların da düşünüldüğü klipte, işaret dili de kullanıldı.
Klipte ayrıca bedensel engelli Gamze Padem de "evde kalın" uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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