Burhaniye ve Gömeç İlçeleri Dalış Turizmine Açılacak

Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin Dalış Turizmine açılması için uygun alanların belirlenmesine başlandı.

Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin Dalış Turizmine açılması için uygun alanların belirlenmesine başlandı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Altan Lök başkanlığındaki ekipler, Burhaniye ve Gömeç sahillerinde dalış turizmi için yapay resif atılacak alanları belirleyecek.



Yapay Resif Projesinin, Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) desteğe uygun görüldüğünü anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, yörede dalış turizminin geliştirerek turizm sezonunu uzatmayı amaçladıklarını söyledi. Ticaret Odası Salonunda ekipte görev alan akademisyenlerle toplantı yaptıklarını anlatan Aysel, " Çalışmalar sırasında, Yapay Resif atılmasına uygun sahalar ile dalış turizmine uygun alanların tespiti yapılacak. Odamız toplantı salonunda paydaşlar ile toplantı yapılarak, Burhaniye ve Gömeç ilçelerine ilişkin, turistler ve dalışçılar tarafından ilgi görebilecek alanlar ve yapay resif atılabilecek potansiyel alanlara yönelik öneriler görüşülerek harita üzerinde belirlenme toplantısı gerçekleştirildi. Belirleme çalışmalarının ardından Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma ekibi Prof. Dr. Altan Lök liderliğinde, tekne ile tespit edilen alanlara yönelik echo-sounder ile akustik olarak tarama gerçekleştirildi. Daha sonra, akustik sonuçların dalış ile doğrulanması yapıldı. Alanların koordinatlarının GPS ile kaydedilmesi ardından resif ve dalış turizmine uygunluğu tespit edildi. Söz konusu projemiz sonuçlandığında, kaya dalışı, kıyı dalışı, tekne dalışı için deniz zemininin haritası çıkarılarak doğal resiflerin ve dalış alanları tespit edilecek. Proje ile, Bölge turizminin gelişimi, 12 aya yayılması ve destinasyon haline gelmesi, yeni yatırımlara olanak sağlanması, yatırımlardan kaynaklı istihdam ile işsizliğin düşürülmesi, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına kesin katkı sağlanacaktır. Bunun dışında, Güney Marmara Kalkınma Ajansının ve benzer kurumların da bölgeye ilişkin Kalkınma Planlarını, TR22 Bölgesi proje çıktımız olan fizibilite raporumuzdan faydalanarak güncelleme imkanına sahip olacaklardır. Böylece bölgede turizm sezonu 12 aya yayılarak işletmelerin 12 ay hizmet vermesi ve bu hizmeti turizmde elit kesim olarak değerlendirilen katma değeri yüksek turistlere verme imkanı bulunacaktır. Burhaniye ve Gömeç İlçeleri Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması Projemizi 2018 Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklemeye uygun görerek, Bölgemiz ve ilçemiz kalkınmasına vermiş olduğu destek için Bölgenin destek ofisi Güney Marmara Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı