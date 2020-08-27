Burhaniye'ye bir yeni park daha - Son Dakika

Burhaniye'ye bir yeni park daha
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni yapılaşmanın olduğu Enver Güreli Caddesi üzerinde bulunan sitelerin, çocuk oyun gurubuyla birlikte spor alanı ihtiyaçları karşılamak için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, yeni parkın yapımına başladı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni yapılaşmanın olduğu Enver Güreli Caddesi üzerinde bulunan sitelerin, çocuk oyun gurubuyla birlikte spor alanı ihtiyaçları karşılamak için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, yeni parkın yapımına başladı.
350 m2 alan üzerine kurulu içerisinde çocuklar için oyun gurupları bulunan parkın belirli bir bölümü ise spor alanı olarak tasarlandı. Vatandaşların sabah ve akşam sporlarını yapmaları için aletler yerleştirilen parkta ayrıca Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları yapılmaya başlandı. Yeni yapımına başlanan park önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak. - BALIKESİR
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