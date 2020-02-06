Burhaniye Zeyfod'da Baylav güven tazeledi - Son Dakika
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Burhaniye Zeyfod'da Baylav güven tazeledi

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (Zeyfod) genel kurulunu yaparken, Dr.İbrahim Baylav güven tazeledi.

Burhaniye Zeyfod'da Baylav güven tazeledi, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (Zeyfod) genel kurulunu yaparken, Dr.İbrahim Baylav güven tazeledi. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen seçimde 51 üyenin oyunu alan Baylav, ikinci defa başkan olurken, fotoğrafa gönül vermiş vatandaşları derneğe beklediklerini söyledi.


Burhaniye'de 19 yıl önce kurulan ve bu güne kadar yüzlerce vatandaşa fotoğraf eğitimi veren Zeyfod 6'ncı genel kurulunu Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde yaptı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Dr.İbrahim Baylav, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Tek listeyle gidilen seçimde kullanılan oyların tamamını alan Baylav, ilçe tanıtımı için fotoğraf çekim gezilerine devam edileceğini söyledi. İkinci kez başkan olan Dr. Baylav, "Derneğimiz 2001 yılından bu yana çalışmalarına devam ediyor. Bu güne kadar fotoğraf eğitimleri yaptık. Ayrıca, çok değişik yerlere fotoğraf çekim gezileri düzenledik. Fotoğraf çekimlerinde Burhaniye'ye öncelik verdik. İlçemizin tanıtımı için de çok sayıda fotoğraf sergileri açtık. Arkadaşlarımızla her 15 günde bir araya geliyoruz. Fotoğrafa gönül vermiş olan bütün vatandaşlarımızı derneğimize bekliyoruz" dedi. Dr. İbrahim Baylav'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu da, Çetin Acar, Beyhan Oğuz, Güler Sermer ve Hatice Pulat Özbey'den oluştu - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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