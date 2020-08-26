'Burhaniye Zeytinyağı' coğrafi işaret tescili aldı - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde, kendine has yüksek kalitede tadım ve kimyasal özellikleri akademik çalışmalar ile kanıtlanmış olan zeytinyağı, 'Burhaniye Zeytinyağı' adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı.

Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin ürününe katma değer sağlamak için Burhaniye Ticaret Odası tarafından 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusu onaylandı. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, bölgenin coğrafi konumu, toprak yapısı, iklimi ve bitki örtüsü Burhaniye zeytinyağının yüksek kalite karakteristiğini oluşturduğunu söyledi. Alınan coğrafi işaret tescili ile Burhaniye ve Gömeç zeytinyağının değerleneceğini anlatan Aysel şöyle konuştu: "Bundan böyle ürünümüzün değeri fiyatına yansıyacak. Yöremizin zeytinyağı, akademik çalışmalar ile de ortaya konduğu gibi, tarihi antik dönemlere dayanan bölgemize has zeytin ve zeytinyağı kültürünün ürünüdür. Burhaniye zeytinyağı, coğrafi işaret tescili ile bundan sonraki süreçte hak ettiği değeri pazarında bulacaktır. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve orijinine uygun ürünlere talebin sürekli olarak artması Coğrafi İşaretli ürünlerin tüketimini artırmaktadır. Özellikle zeytinyağı üreticilerimizin Burhaniye zeytinyağını orijinine uygun üretmesi ve coğrafi işaret tescil logosunu kullanması ile bu süreç hızlanacaktır. Bilindiği üzere ulusal market zincirleri toplam satış alanlarının yüzde 1'ini coğrafi işaretli ürünlere ayırma zorunluluğu bulunmaktadır. Biz üreticilerimiz adına market zincirleri ile görüşmeleri yaparız, ancak bu kuralın işletilmesi için resmi makamların da ulusal marketleri denetlemeleri yasal şartın eksiksiz uygulanması için katkı yapacaktır. Buna ek olarak coğrafi işaret tescilinin alınması, ürünümüzün ihracatında da üreticilerimize rekabet avantajı sağlayacaktır. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin ekonomik gelişimi için lokomotif ürünlerinden olan zeytinyağının coğrafi işaret tescili, tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun ve bol kazanç sağlasın."