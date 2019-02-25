Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli Amatörler Kapadokya'yı Gezdi

Burhaniyeli Amatörler Kapadokya'yı Gezdi

1 saat önce

Burhaniye Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği üyeleri(ZEYFOD) Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'ya gezi düzenledi.

Burhaniyeli Amatörler Kapadokya'yı Gezdi, System.String[]
Burhaniye Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği üyeleri(ZEYFOD) Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'ya gezi düzenledi. Dernek Başkanı Dr. İbrahim Baylav, gezi sırasında yıl içinde düzenlenecek sergi için bol bol fotoğraf çektiklerini söyledi.

ZEYFOD tarafından düzenlenen 5 günlük Kapadokya gezisi büyük coşku içinde geçti. Kapadokya'nın güzelliklerini fotoğraflayan amatörler, geziye öncülük yapan Dr. İbrahim Baylav'a teşekkür etti. Yaz aylarında fotoğraf sergisi düzenleyeceklerini anlatan Zeyfod Başkanı Baylav, "Bu güne kadar Edremit Körfezi'nde çok sayıda gezi düzenledik. Kazdağlarına ve Madra dağına çıktık. Bunun yanı sıra değişik illere de gezilerimiz oluyor. Bu defa da Kapadokya'ya geldik. Arkadaşlarımla beraber bol bol fotoğraf çektik. Bu arada, Burhaniye ilçemizi de Kapadokya'da bulunan ilçelerdeki fotoğraf severlere tanıtmış olduk. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gezilerimiz devam edecek" dedi. Geziye katılan üyelerden Beyhan Oğuz, Gılman Sevgi, Hatice Pulat, Neşe Çetin ve Meziyet Narin'de organizasyon nedeniyle teşekkür ederken, ilkbaharda da Hatay- Antakya turuna katılacaklarını söylediler - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:14 Kaynak: İHA

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