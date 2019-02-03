Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli Çakmakçı 30 Yıldır Aynı Tezgahta Hizmet Veriyor

Burhaniyeli Çakmakçı 30 Yıldır Aynı Tezgahta Hizmet Veriyor

52 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, çakmaklara gaz doldurarak ekmeğini kazanan Cemal Çeliktaş, 30 yıldan bu yana aynı tezgahta hizmet veriyor.

Burhaniyeli Çakmakçı 30 Yıldır Aynı Tezgahta Hizmet Veriyor, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, çakmaklara gaz doldurarak ekmeğini kazanan Cemal Çeliktaş, 30 yıldan bu yana aynı tezgahta hizmet veriyor. Çakmak tamiri de yapan Çeliktaş, eski işlerin olmadığını söyledi.

Hürriyet Caddesi'nde çakmaklara gaz doldurarak ekmeğini çıkaran Cemal Çeliktaş, ilk işe başladığında satın aldığı tezgahı kullanıyor. İşini severek yaptığını anlatan Çeliktaş, "30 yıldan bu yana çakmaklara gaz dolduruyorum. Bu arada çakmak tamiri de yapıyorum. Eski işler yok ama, gene de ekmeğimiz buradan çıkıyor. Müşterilerim beni buluyor. 30 yıldan beri aynı tezgahı kullanıyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

Hürriyet, Burhaniye, Yaşam
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