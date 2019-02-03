Burhaniyeli Çakmakçı 30 Yıldır Aynı Tezgahta Hizmet Veriyor
52 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, çakmaklara gaz doldurarak ekmeğini kazanan Cemal Çeliktaş, 30 yıldan bu yana aynı tezgahta hizmet veriyor.
Burhaniye
ilçesinde, çakmaklara gaz doldurarak ekmeğini kazanan Cemal Çeliktaş, 30 yıldan bu yana aynı tezgahta hizmet veriyor. Çakmak tamiri de yapan Çeliktaş, eski işlerin olmadığını söyledi. Hürriyet
Caddesi'nde çakmaklara gaz doldurarak ekmeğini çıkaran Cemal Çeliktaş, ilk işe başladığında satın aldığı tezgahı kullanıyor. İşini severek yaptığını anlatan Çeliktaş, "30 yıldan bu yana çakmaklara gaz dolduruyorum. Bu arada çakmak tamiri de yapıyorum. Eski işler yok ama, gene de ekmeğimiz buradan çıkıyor. Müşterilerim beni buluyor. 30 yıldan beri aynı tezgahı kullanıyorum" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:23 Kaynak: İHA
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