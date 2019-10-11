Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için bağışladı
Son Dakika Genel Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için bağışladı

Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için bağışladı

19 dakika önce

Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için bağışladıBALIKESİR - Türk ordusunun Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir esnaf, harekata destek olmak için üç günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için bağışladı

BALIKESİR - Türk ordusunun Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir esnaf, harekata destek olmak için üç günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Ören meydanında kafeterya işleten 59 yaşındaki 3 çocuk babası Adem Teslim, anlamlı bir kampanyaya imza attı. Yurdun değişik yerlerinde vatandaşlar harekata destek için seferber olurken, Burhaniyeli esnafın destek kampanyası da ilgi gördü. Teslim, 3 günlük kazancının tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacak. Elinden gelenin bu olduğunu anlatan Teslim, "Harekatın başladığını duyunca ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Benim yapabileceğim ne olur dedim ve bu kampanyayı başlattım. Elimdeki imkanlar ancak buna elveriyordu. Bu yazıyı okuyup da gelip yiyenler var. Destek oluyorlar, bizim de bir katkımız olsun diyorlar. Bazıları soruyor, kazancını mı vereceksin diye. Ben kasama giren paranın tamamını vereceğim. Halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Büyük ilgi var. Benim elimden gelen bu. Bunu yapabiliyorum. Keşke daha fazla yapabilsek" dedi.

Kafeterya çalışanlarından Adem Dere de, "Patron böyle bir kampanya yaptı. Biz de destek oluyoruz. Güzel bir kampanya. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için bağışladı

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
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