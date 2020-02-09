Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti - Son Dakika

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Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti
19 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.
Burhaniye'de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül, beyin kanaması geçirdi. 28 Eylül'den bu yana doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti. Gökgül, Kocacami'de kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşında yaşama veda eden Gökgül, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. - BALIKESİR
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