Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti - Son Dakika

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

19 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.


Burhaniye'de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül, beyin kanaması geçirdi. 28 Eylül'den bu yana doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti. Gökgül, Kocacami'de kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşında yaşama veda eden Gökgül, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış
Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil Tayland'da 26 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 15:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]