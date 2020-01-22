Burhaniyeli genç doktor doğduğu hastanede şifa dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Burhaniyeli genç doktor doğduğu hastanede şifa dağıtıyor - Son Dakika

Burhaniyeli genç doktor doğduğu hastanede şifa dağıtıyor

16 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Dr. Özge Ergöz, doğduğu hastanede şifa dağıtıyor.

Burhaniyeli genç doktor doğduğu hastanede şifa dağıtıyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Dr. Özge Ergöz, doğduğu hastanede şifa dağıtıyor. Burhaniye Devlet Hastanesi acil serviste görev yapan Ergöz, işini severek yaptığını söyledi.


Geçtiğimiz yıl, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile bitiren 25 yaşındaki Dr.Özge Ergöz, 4 ay önce Burhaniye Devlet Hastanesine atandı. Genç doktor, acil serviste diğer meslektaşları ile birlikte yaptığı başarılı çalışmaları ile takdir topladı. Doğduğu hastanede görev yapmaktan mutlu olduğunu anlatan, Dr.Ergöz, "İnsanları çok seviyorum. Kendi ilçemde ve doğduğum hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. Acil serviste 11 doktorun görev yaptığını anlatan Başhekim Dr.Yalçın Vurupalmaz da, "Doktorlarımız hastalara faydalı olabilmek için canla başla çalışıyorlar. Dr.Özge Ergöz de, doğduğu hastanemizde şifa dağıtıyor. Canla başla çalışan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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