Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli Gençler Çanakkale'de Futsal Şampiyonu Oldu

Burhaniyeli Gençler Çanakkale'de Futsal Şampiyonu Oldu

45 dakika önce

Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Erkek Futsall takımı, Çanakkale de düzenlenen Futsal Grup Maçlarında Balıkesir'i temsil ederken, grubunda birinci oldu.

Burhaniyeli Gençler Çanakkale'de Futsal Şampiyonu Oldu, System.String[]
Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Erkek Futsall takımı, Çanakkale de düzenlenen Futsal Grup Maçlarında Balıkesir'i temsil ederken, grubunda birinci oldu. Yarı finallere katılmaya hak kazanan Burhaniyeli gençler, ilçenin gurur kaynağı oldu.

Burhaniyeli gençler, Körfez birinciliğinin ardından, Balıkesir'de de birinci olunca, Çanakkale'de Balıkesir'i temsil etmeye hak kazandı. Çanakkale'de düzenlenen ve 11 takımın katıldığı grup birinciliği karşılaşmalarında Sakarya'yı- 2-0, Marmaris'i ise 1-0 yenen Burhaniyeli gençler yarı finallere katılmaya hak kazandı. Okulun Müdür Yardımcısı Yeşim Özgen ve Beden Eğitimi Öğretmeni Saniye Özcan'ın öncülüğünde Çanakkale'ye giden gençler maçların ardından ilçeye dönerken, okullarının gururu haline geldiler. Başarılı öğrencilerle Öğretmenleri Saniye Özcan'ı kutlayan Müdür Yardımcı Yeşim Özgen, " Öğrencilerimiz başarıları ile bizleri gururlandırdı. Körfez birinciliğinden sonra Balıkesir il birincisi olarak ilimizi temsil etmeye hak kazandık. Çanakkale'de de şampiyon olduk. Şimdi ise, 15 gün sonra yapılacak yarı finallere hazırlanacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Çanakkale, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı BB Erzurumspor-Galatasaray Maçının VAR'ı Mete Kalkavan Oldu

Beşiktaş'ta En Çok Tartışılan İsim Şenol Güneş Kazada Hayatını Kaybeden Ankaragücü Taraftarı İçin Tören Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:53:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli Gençler Çanakkale'de Futsal Şampiyonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]