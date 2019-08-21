Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli güreşçilerin başarısı sevindirdi
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Burhaniyeli güreşçilerin başarısı sevindirdi

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği güreş kursu ilgi görürken, genç sporcularda yağlı güreşlerde derece almaya başladı.

Burhaniyeli güreşçilerin başarısı sevindirdi, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği güreş kursu ilgi görürken, genç sporcularda yağlı güreşlerde derece almaya başladı. Yeşil Dursunbey yağlı güreşlerinde derece yapan Halil Ayışık ve Kadir Can Yarar da ilçenin gururu oldu.


Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam eden güreş kurslarında eğitim alan gençler, yöredeki güreşlerde kürsü yapmaya başladı. Son olarak Yeşil Dursunbey yağlı güreşlerinde Halil Ayışık minik 2 boyunda üçüncü olurken, Kadir Can Yarar da Teşvik 1 boyunda ikinci oldu. Başarılı sporcuları kutlayan Antrenör Züref Sofuoğlu, başarılarının artarak devam edeceğini söyledi. Kurs sayısı ve çeşidini artırmak için çalıştıklarını anlatan Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, "Çok sayıda yaz kursu açtık. Bunların bir bölümünü spor kursları oluşturmaktadır. Genç sporcularımızın başarısı ile gurur duyuyoruz. Hepsini kutluyorum." dedi. - BALIKESİR

Halk Eğitimi Merkezi, Dursunbey, Burhaniye, Balıkesir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:14 Kaynak: İHA
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