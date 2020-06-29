Burhaniyeli iş adamı müşterilerini klasik araçlarla gezdiriyor - Son Dakika

Burhaniyeli iş adamı müşterilerini klasik araçlarla gezdiriyor

Burhaniye'de ürettiği tel örme makinelerini 40 ülkeye ihraç eden Coşkun Sever müşterilerini klasik araçla gezdiriyor.

Burhaniye'de ürettiği tel örme makinelerini 40 ülkeye ihraç eden Coşkun Sever müşterilerini klasik araçla gezdiriyor.

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Bu güne kadar misafirlerini Murat 124 araba ile gezdirdiğini belirten Sever, şimdi ise 1955 model Mercedes 170 VS araba kullanmaya başladığını açıkladı. 15 yıl önce kullanmak üzere satın aldığı tel örme makinesini geliştirerek 40 ülkeye ihraç etmeye başlayan Makine Teknisyeni Coşkun Sever, eski araba tutkusunun kendisi için vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

Eski otomobilleri çok sevdiğini anlatan Coşkun Sever, "Bu otomobili İstanbul'dan satın aldım. Ara Kırımlı filminde de kullanılmış. Yurt dışından gelen konuklarımı bununla gezdiriyorum. Dizel olan otomobilimi iyi bir bakımdan geçirdim. Aracıma 10 RL 555 plakası aldım. Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı da gezdirdim. Ancak klasik otomobile karşı sıradan bir ilgiden öte bir vefa borcum olduğuna inanıyorum. Bizim için o dönem bu araçları kullanmak hayaldi. Otomobillerin yaşamların en güzel anlarını paylaştıkları bir dost gibi görüyorum. Esas anlamda, en değerli klasik otomobiller 1925-1942 tarihleri arasında imal edilen ve heybetli radyatörleri, uzun motor kaputları, uzun kıvrımlarla uzanan çamurluklarla temsil edilen markalar hayranım"diye konuştu. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Mercedes, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Burhaniyeli iş adamı müşterilerini klasik araçlarla gezdiriyor - Son Dakika

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