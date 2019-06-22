Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli İş adamından jandarmaya jest
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Burhaniyeli İş adamından jandarmaya jest

38 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, ilçenin köklü firmalarından Uysal inşaat, Jandarma teşkilatının 180. yılını afişlerle kutladı.

Burhaniyeli İş adamından jandarmaya jest, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, ilçenin köklü firmalarından Uysal inşaat, Jandarma teşkilatının 180. yılını afişlerle kutladı. Burhaniye, Edremit ve Havran ilçesinde hazırlanan görseller de, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yer aldı.

İş adamı Erman Uysal'ın hazırlattığı afişlerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının altına "Biz sadece Zeybek oynarken diz çökeriz" sözü yazıldı. Uysal İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erman Uysal, "Jandarma teşkilatımızın 180.Yılını en içten dileklerimle kutlarım. Kuruluş yıldönümünde böyle bir afiş hazırladık."dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Jandarma, Uysal, Burhaniye, Güncel
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