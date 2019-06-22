Burhaniyeli İş adamından jandarmaya jest
38 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, ilçenin köklü firmalarından Uysal inşaat, Jandarma teşkilatının 180. yılını afişlerle kutladı.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
ilçesinde, ilçenin köklü firmalarından Uysal
inşaat, Jandarma
teşkilatının 180. yılını afişlerle kutladı. Burhaniye, Edremit
ve Havran
ilçesinde hazırlanan görseller de, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün fotoğrafı yer aldı.
İş adamı Erman Uysal'ın hazırlattığı afişlerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının altına "Biz sadece Zeybek oynarken diz çökeriz" sözü yazıldı. Uysal İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erman Uysal, "Jandarma teşkilatımızın 180.Yılını en içten dileklerimle kutlarım. Kuruluş yıldönümünde böyle bir afiş hazırladık."dedi. - BALIKESİR
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