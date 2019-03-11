Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli Kasapların Dertli

Burhaniyeli Kasapların Dertli

27 dakika önce

Balıkesir Burhaniye ilçesinde bulunan mezbahanın bir arıza nedeniyle kapanması kasapları sıkıntıya soktu.

Burhaniyeli Kasapların Dertli, System.String[]
Balıkesir Burhaniye ilçesinde bulunan mezbahanın bir arıza nedeniyle kapanması kasapları sıkıntıya soktu. Kesim için Gömeç'e gitmek zorunda kaldıklarını anlatan kasaplar dertlerine çare bulunmasını istediler.

Üyücek Deresi yakınında bulunan mezbahanın bir ay önce arıza nedeniyle kapandığını ve ilçede 12 kasap bulunduğunu anlatan Mehmet Sarı, "Mezbahanın bir an önce açılmasını istiyoruz. Kesim yapmak için Gömeç'e gitmek zorunda katılıyoruz. Bu maliyetimizi arttırıyor. Bu da bütün kasap arkadaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. Bir an önce mezbahanın açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştular. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Gömeç, Burhaniye, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkaracak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı

AK Parti Sözcüsü'nün Sahte Senet İddiasına Yavaş'tan Jet Yanıt: Her Şeyi Açıklayacağım Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:36:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli Kasapların Dertli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]