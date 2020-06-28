Burhaniyeli lokantacı açları doyurdu bir yılda ikinci iş yerini açtı - Son Dakika

Burhaniyeli lokantacı açları doyurdu bir yılda ikinci iş yerini açtı

Burhaniyeli lokantacı açları doyurdu bir yılda ikinci iş yerini açtı Burhaniye ilçesinde, Turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, geçtiğimiz yıl başlattığı örnek bir uygulama ile takdir topladı.

Burhaniyeli lokantacı açları doyurdu bir yılda ikinci iş yerini açtı

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BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, geçtiğimiz yıl başlattığı örnek bir uygulama ile takdir topladı. Parası olmayanlara ücretsiz yemek servisi yapan Teslim, uygulamayı da işyerinin camındaki yazı ile duyururken, bir yılda ikinci şubesini açtı.

Burhaniye Ören Meydanında iki yıldan beri mekan çalıştıran 57 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, geçtiğimiz yıl örnek bir uygulamaya imza attı. Bu güne kadar çok sayıda vatandaşı ücretsiz doyuran Teslim, işyerinin camına da "Açsanız ve paranınız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da, bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı. Bu güne kadar çok sayıda insanı doyuran Adem Teslim, bu yıl aynı yerde ikinci şubesini açtı.

Dağıttıkça Allah Veriyor

İki yıldan beri mekan çalıştırdığını anlatan Adem Teslim, "Uygulamayı geçen yıl başlattım. Bazı şeylerden etkilendim ve bu yazıyı astım. Bu yazıyı astıktan sonra gelenlerden hiçbirini geri çevirmedim. Allah'ta bereketini verdi. İkinci şubemizi açtık. Ören'e gelmek isteyenler bazıları şöyle düşünebilir. Gidersem çocuğum döner isterse alamam, köfte isterse alamam. Hiç böyle düşünmesinler. Gönül rahatlığı ile gelsinler. Burada yesinler içsinler. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Herkese örnek olmak istiyorum. Denesinler. Dağıtıkça Allah veriyor. Bak bana ikinci şubeyi verdi. Belki Allah nasip ederse üçüncü şubeyi açarız. Elimizden geldiği müddetçe bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Bu uygulama ne zamana kadar devam edecek diyenler var. Bu uygulama ben burada var olduğum sürece İnşallah devam edecek. Tek korkum şu. Eğer ben ölürsem veya rahatsızlanır açamayacak olursam bu işi yapmazlarsa Ören öksüz kalır. Bundan korkuyorum" dedi. Adem Teslim'e teşekkür eden İstanbullu Necmi Alanbay da," Bu gün Ören Meydanına gittim. Orada Adem kardeşim bir yemek yeri açmış. Gayet güzel. Orada garibanlara bedava yemek dağıtıyor. Çok güzel bir uygulama. Bu tür uygulamaları Türkiye'nin genelinde görmek isteriz. Ören için, Burhaniye için örnek bir davranış. Adem kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

Burhaniye, Torun, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniyeli lokantacı açları doyurdu bir yılda ikinci iş yerini açtı - Son Dakika

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