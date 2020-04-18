Son Dakika › Güncel › Burhaniyeli mimar Mustafa Özcan oğlunun yanında toprağa verildi - Son Dakika
Burhaniyeli mimar Mustafa Özcan oğlunun yanında toprağa verildi
11 dakika önce
Burhaniye'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı mimar Mustafa Özcan sevenleri tarafından toprağa verildi.
Burhaniye'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı mimar Mustafa Özcan sevenleri tarafından toprağa verildi.
Bir süre Mimarlar Odası temsilciliği yapan ve yüzlerce önemli projeye imza atan güler yüzlü ve sevecen kişiliği ile tanınan Mustafa Özcan, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Burhaniye Devlet Hastanesinden alınan Mustafa Özcan'ın cenazesi 6 yıl önce kaybettiği oğlu Yiğit Samet Özcan'ın yattığı Taylıeli mezarlığına götürüldü. Oğlunun yanı başında toprağa verilen Özcan'ı, son yolculuğunda meslektaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Eşi Yasemin Özcan ile kardeşleri Yılmaz Özcan ve Ahmet Özcan ise cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul ettiler. 30 yıldan bu yana Burhaniye'de serbest mimar olarak görev yapan Özcan'ın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:10 Kaynak: İHA
Son Dakika Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı