Burhaniyeli minibüsçüler için yaptırılan yeni büro hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniyeli minibüsçüler için yaptırılan yeni büro hizmete girdi - Son Dakika

Burhaniyeli minibüsçüler için yaptırılan yeni büro hizmete girdi

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Havran ile Cezaevi ve mahallelere yolcu taşımacılığı yapan Ege Körfez Minibüs Kooperatifi için yaptırılan büro hizmete girdi.

Burhaniyeli minibüsçüler için yaptırılan yeni büro hizmete girdi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Havran ile Cezaevi ve mahallelere yolcu taşımacılığı yapan Ege Körfez Minibüs Kooperatifi için yaptırılan büro hizmete girdi. Minibüs şoförlerini modern mekana kavuşturduklarını anlatan Kooperatif Başkanı Hasan Ersöz, kendilerine yer sağlayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti.


Burhaniye ilçe merkezinden Havran ilçesi ile kırsal Börezli, Kızıklı, Dutluca, Büyükdere ve Küçükdere ile cezaevine yolcu taşımacılığı yapan Ege Körfez Minibüs Kooperatifi için köylü garajında yaptırılan büro hizmete girdi. 10 adet minibüs ile hizmet verdiklerini anlatan Kooperatif Başkanı Hasan Ersöz, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Havran ilçesi ile Börezli, Kızıklı, Dutluca, Büyükdere, Küçükdere mahalleleri ile cezaevine yolcu taşıyoruz. Havran için 3.75 lira olan taşıma ücreti, mahalleler için 3 liradır. Öğrencileri 2 liraya taşırken, 65 yaş üstünden de para almıyoruz. Bu güne kadar iyi bir büromuz yoktu. Köylü garajında belediyenin tahsis ettiği alana modern bir büro yaptık. Şoförlerimiz burada buluşuyorlar. Bize yer tahsis eden Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'e teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Havran, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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