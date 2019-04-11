Burhaniyeli Minikler Polis Amcalarını Ziyaret Etti

Burhaniye ilçesinde, Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri de İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisleri ziyaret etti.

Burhaniye ilçesinde, Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri de İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisleri ziyaret etti. Okul Müdürü Selma Ergül ve öğretmenlerinin öncülüğündeki minik öğrencileri Emniyet Müdür Vekili Fatih Durukan ve polisler karşıladı.



Yıldız Özsaraç Anaokulu'nun Tırtıllar ve Arılar Sınıfı öğrencilerini makamında kabul eden Emniyet Müdür Vekili Fatih Durukan, çeşitli ikramlarda bulundu. Durukan, polisin görevleri hakkında minikleri bilgilendirdi. Minik öğrenciler, hazırladıkları Atatürk tablosunu Müdür Fatih Durukan'a hediye ederken, Okul Müdürü Selma Ergül'de aynı zamanda Okul Velisi olan Fatih Durukan'a teşekkür etti. Görevli polislerle de tanışan minikler, unutulmaz bir gün yaşadılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Fatih Durukan, "Bu özel günde komşumuz olan Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencilerinin gelişi bizleri çok mutlu etti. Emniyet binamıza ayrı bir renk kattılar. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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