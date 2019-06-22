Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli muhtar hizmeti ayağa götürdü
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Burhaniyeli muhtar hizmeti ayağa götürdü

40 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Memiş Mahallesi muhtarlığına seçilen Sait Daş, başarılı çalışmaları ile kısa sürede takdir topladı.

Burhaniyeli muhtar hizmeti ayağa götürdü, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Memiş Mahallesi muhtarlığına seçilen Sait Daş, başarılı çalışmaları ile kısa sürede takdir topladı. Daş, muhtarlığa gelemeyenler için hazırladığı ikametgah evraklarını vatandaşların adreslerine götürmeye başladı.

Memiş Mahallesi Muhtarı Sait Daş, satın aldığı motosikletle hizmeti ayağa götürmeye başladı. Hizmet için göreve talip olduğunu anlatan Daş, "Vatandaşlarımıza iyi hizmet için söz verdik. Muhtarlığa gelenlerin işini anında görüyoruz. Bu arada, muhtarlığa gelemeyen vatandaşlarımız oluyor. Bunun için de bir telefon etmeleri yeterli. Telefonla ikametgah isteyen vatandaşlarımızın evraklarını evlerine götürüyorum. Bunun için motosiklet satın aldım. Mahalle halkı bizi bu göreve layık gördü. Sağ olsunlar bizde verilen görevi en iyi şekilde yapabilmek için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Burhaniye, Yaşam
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