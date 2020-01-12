Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, kışın soğuk günleri yaşanırken, kar özlemi yaşayan öğrenciler de Kazdağına gitti. Kazdağında kar topu oynayan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.



Burhaniye'de kar düşmemesi üzerine birçok vatandaş kar görmek için dağlara çıkmaya başladı. Sekiz Eylül İlkokulu 3-C Sınıfı öğrencileri'de Öğretmenleri Mustafa Can ile birlikte Kazdağına gitti. Hanlar mevkiinde kartopu oynayıp piknik yapan öğrencilere velileri de eşlik etti. Kartopu oynayan öğrenciler, kardan adam yaparken unutulmaz bir gün yaşadı. Gezinin çok yararlı geçtiğini anlatan Öğretmen Mustafa Can, "Velilerimizle birlikte Kazdağına gittik. Öğrencilerimiz de velilerimizde çok mutlu oldu" dedi. - BALIKESİR