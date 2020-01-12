Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti - Son Dakika

Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, kışın soğuk günleri yaşanırken, kar özlemi yaşayan öğrenciler de Kazdağına gitti.

Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, kışın soğuk günleri yaşanırken, kar özlemi yaşayan öğrenciler de Kazdağına gitti. Kazdağında kar topu oynayan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.


Burhaniye'de kar düşmemesi üzerine birçok vatandaş kar görmek için dağlara çıkmaya başladı. Sekiz Eylül İlkokulu 3-C Sınıfı öğrencileri'de Öğretmenleri Mustafa Can ile birlikte Kazdağına gitti. Hanlar mevkiinde kartopu oynayıp piknik yapan öğrencilere velileri de eşlik etti. Kartopu oynayan öğrenciler, kardan adam yaparken unutulmaz bir gün yaşadı. Gezinin çok yararlı geçtiğini anlatan Öğretmen Mustafa Can, "Velilerimizle birlikte Kazdağına gittik. Öğrencilerimiz de velilerimizde çok mutlu oldu" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu
2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri
20:46 Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:44 Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
20:44 İstanbul emniyetinde atamalar - Son Dakika
20:42 Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 20:50:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniyeli öğrenciler kar görmek için Kazdağına gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]