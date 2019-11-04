Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli öğrenciler sahilde pedal çevirdi
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Burhaniyeli öğrenciler sahilde pedal çevirdi

7 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet Haftası'nda başlattıkları bisiklet turlarına devam ediyor.

Burhaniyeli öğrenciler sahilde pedal çevirdi, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet Haftası'nda başlattıkları bisiklet turlarına devam ediyor. Beden Eğitimi öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen tura, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile Tema gönüllüleri ve Pegasus bisiklet grubu da destek oldu.


Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu önünden başlayan ikinci bisiklet turunda, Öğretmenler mahallesi, sahil yolu, İskele mahallesinden Adyar mevkisine kadar pedal çeviren öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Adyar'da mola vererek bir süre dinlenen 50 öğrenci, polis eskortuyla okullarına döndüler. Etkinliğe katılan öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Abdullah Erez, Cumhuriyet Haftası'nda başlatılan bisiklet turlarının devam edeceğini anlatırken, okulda sosyal etkinliklere önem verdiklerini söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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