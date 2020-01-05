Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul'a gelin gitti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul'a gelin gitti - Son Dakika

Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul'a gelin gitti

6 saat önce

Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Bülent Görmüş'ün kızı Psikolog Şeyma Nur Görmüş, gönlünü kaptırdığı Teğmen Hakan Çınar ile hayatını birleştirdi.

Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul'a gelin gitti, System.String[]

Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Bülent Görmüş'ün kızı Psikolog Şeyma Nur Görmüş, gönlünü kaptırdığı Teğmen Hakan Çınar ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğünü Burhaniyelileri buluşturdu.


Ahmet Akın Kültür Merkezinde Bülent Görmüş ve eşi Medine Görmüş konuklarını kapıda karşılarken, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ve Görmüş ailesinin yakınları genç çifti yalnız bırakmadı. İlk dansı Hakan Çınar ve Şeyma Nur Görmüş yaparken çiçeği burnunda çift göz kamaştırdı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğünde, genç çiftin yanı sıra davetliler de doyasıya eğlendi. Özel kıyafetler giyen kadınların kına yakma merasimi de düğüne ayrı bir renk kattı. Düğünde sonra, genç çift damadın görev yeri olan İstanbul'a uğurlandı. - BALIKESİR

Hakan Çınar, Şeyma Nur, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek
İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:28 ABD-İran krizi büyüyor: İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını açıkladı - Son Dakika Haber
21:28 İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı - Son Dakika Haber
21:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani ölümü ile ilgili ilk açıklama - Son Dakika Haber
21:23 İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alma kararı aldığını duyurdu. - Son Dakika Haber
21:15 Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız - Son Dakika Haber
21:14 Yanan araçtaki yaralılar ölümden son anda kurtuldu - Son Dakika Haber
20:37 Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Kasım Süleymani açıklaması: ABD, saldırıya birkaç dakika kala bilgi verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 21:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul'a gelin gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]