Burhaniyeli simitçi sigarayı bırakmanın 13'ncü yılını pasta ile kutladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Burhaniyeli simitçi sigarayı bırakmanın 13'ncü yılını pasta ile kutladı - Son Dakika

Burhaniyeli simitçi sigarayı bırakmanın 13'ncü yılını pasta ile kutladı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 30 yıl içtiği sigarayı 13 yıl önce bırakan Simitçi Ahmet Nedim Hergül, sigarada kurtuluşunun 13. yılını pasta keserek kutladı.

Burhaniyeli simitçi sigarayı bırakmanın 13'ncü yılını pasta ile kutladı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 30 yıl içtiği sigarayı 13 yıl önce bırakan Simitçi Ahmet Nedim Hergül, sigarada kurtuluşunun 13. yılını pasta keserek kutladı. Sigara içenlere bırakmalarını tavsiye eden 65 yaşındaki Hergül, sigarayı bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Cumhuriyet meydanında simit satarak geçimini sağlayan Ahmet Nedim Hergül, yazdığı sigara karşıtı şiirlerle adını duyururken, çok sayıda insanın sigarayı bırakmasına vesile oldu. Bundan 13 yıl önce sigarayı bıraktığını anlatan Hergül, sosyal medyada pastalı fotoğrafını paylaşırken şunları yazdı; "Bugün 13 yaşıma girdim. 65 yaşındaki adam nasıl 13'ünde olur demeyin. 3 Şubat 2006 tarihinde hem sağlığımı hem de cebimden paramı alan sigarayı bıraktım. Bu gün sigarayı bırakışımın 13. yıl dönümü. Demek ki bırakamadığım, yaşadığım yıllar boşuna geçmiş. Onun için 13 yaşındayım. Sevgili dostlarım sigarayı bırakmak zor bir şey değil. Deneyin, deneyin bir daha deneyin bırakamam diye vazgeçmeyin. Nasıl başladıysanız öyle bırakın. Ben bırakamam deyip de sigara paketinin arkasına sığınmayın. Ben bırakamam diyen kendini aldatıyordur. Bende öyle zannediyordum. Günde 3 paket sigara içiyordum. Bir anda bir seferde bıraktım. Sizde deneyin ve bırakın" - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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