Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli Sporculara Tatil Yok

Burhaniyeli Sporculara Tatil Yok

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, atletizm çalışmaları yarıyıl tatilinde de devam ediyor.

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Burhaniye ilçesinde, atletizm çalışmaları yarıyıl tatilinde de devam ediyor. Deniz Erenoğlu ve Güngör Erenoğlu çiftinin devam ettirdiği çalışmalara değişik okullardan sporcular katılıyor.

8 Eylül Stadında, hafta içi, 15.30-17.30 arası yapılan çalışmaların 10-18 yaş arası sporcu adaylarına açık olduğu kaydedildi. Stadı dolduran gençler yağmura aldırmadan çalışmaya devam ediyorlar. Daha çok sporcu beklediklerini anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu, atletizmi seven gençlerin tatil yapmadıklarını söyledi. Özel sporcuların dünya şampiyonluklarına imza attıklarını anlatan Milli Takım Antrenörü Deniz Erenoğlu'da, ilçeden daha çok başarılı sporcuların çıkmasını beklediklerini söyledi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ise, Burhaniye'ye atletizmi sevdiren Güngör Erenoğlu ve Deniz Erenoğlu'nu özverili çalışmalarından ötürü kutladığını söyledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

Spor
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