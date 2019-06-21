Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli tekvandoculardan büyük başarı
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Burhaniyeli tekvandoculardan büyük başarı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmaların sürdüren, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi ve Edremit Alışkan Spor Kulübü öğrencileri tekvandoda büyük başarı gösterdi.

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Burhaniye ilçesinde, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmaların sürdüren, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi ve Edremit Alışkan Spor Kulübü öğrencileri tekvandoda büyük başarı gösterdi. Minikler Türkiye şampiyonası için il seçmelerinde 4 altın 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan sporcular takdir topladı.

Başarılı sporcuları kutlayan Şeref Firidinoğlu, "Türkiye şampiyonasında bizde yerimizi alacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Başarılarımız artarak devam edecek" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
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