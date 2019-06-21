Burhaniyeli tekvandoculardan büyük başarı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmaların sürdüren, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi ve Edremit Alışkan Spor Kulübü öğrencileri tekvandoda büyük başarı gösterdi.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
ilçesinde, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmaların sürdüren, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi
ve Edremit
Alışkan Spor Kulübü öğrencileri tekvandoda büyük başarı gösterdi. Minikler Türkiye
şampiyonası için il seçmelerinde 4 altın 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan sporcular takdir topladı.
Başarılı sporcuları kutlayan Şeref Firidinoğlu, "Türkiye şampiyonasında bizde yerimizi alacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Başarılarımız artarak devam edecek" dedi. - BALIKESİR
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