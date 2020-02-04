Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı - Son Dakika

Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Çocuklar üşümesin" projesi kapsamında hazırlanan atkı, bere ve çoraplar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştı.

Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Çocuklar üşümesin" projesi kapsamında hazırlanan atkı, bere ve çoraplar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştı. Zonguldak Çaycuma Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin sevinçleri fotoğraflara da yansıdı.


Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Okul Aile Birliği Başkanı Meral Özgür ve usta öğretici Adeviye Karaimam öncülüğünde bir araya gelen usta öğretici ve kursiyerler, ördükleri atkı, bere ve çorapları Zonguldak Çaycuma Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu ile Ağrı Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Burhaniye Bahadınlı İlkokuluna gönderdi. Yardımlar yerine ulaşırken, Zonguldak Çaycumalı öğrencilerden fotoğraflar geldi. Öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken, yardımların öğrencilere ulaşması emeği geçen usta öğretici ve kursiyerleri sevindirdi. Kampanyaya katılanlara teşekkür eden Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, "Çocuklar üşümesin kampanyası ile yüzlerce öğrenciye atkı ve bere ulaştırdık. Son olarak gönderdiğimiz atkı ve berelerde yerine ulaştı. Zonguldak Çaycuma Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulundan fotoğraflar geldi. Çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Güle güle giysinler. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyalarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Halk Eğitimi Merkezi, Burhaniye, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Tekirdağ'da deprem ölçüm cihazlarını çalan hırsızlar cezaevine konuldu Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]