Son Dakika Haberleri: Burhanoğlu: Ucuz İş Gücü Artık Tarih Oldu

Burhanoğlu: Ucuz İş Gücü Artık Tarih Oldu

1 saat önce

Türkiye'de ilk defa bir OSB'de "Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi" gerçekleşti.

Burhanoğlu: Ucuz İş Gücü Artık Tarih Oldu, System.String[]

Sanayide dijital çözüm örneklerinin bir arada sunulduğu "Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi"nde konuşan T OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Endüstri 4.0, dolayısıyla dijitilasmenin üretim endüstrisine girmesinin en büyük nedeni uçtan uca entegrasyon, işgücünü ve hataları minimize etme, kalite ve üretimde standardizasyonu sağlamasıdır. Bu da artık sadece ucuz işgücü ile rekabeti tarih kılıyor. Hayatımıza giren bu dijitalleşmenin arkasında kalamayız. Tüm dünya ile rekabet etmek için dijital dönüşümü tamamlamalıyız" dedi.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Inovasyon Merkezi koordinatörlüğünde Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesinde "Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi" yapıldı.

TOSB Inovasyon Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi'nde açılış konuşmasını yapan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu Sanayide dijitalleşmenin önemine değinerek, "Otomotiv sanayi bütün endüstrilerin önünde tüm yenilikleri uygulayan sanayilerin başında geliyor. Bizlerde bu oyunculardan bir tanesi olarak hızlı dönüşüme ayak uydurmaya çalışan firmalar olarak dijitalleşmenin arkasında kalamayız. Artık yarın dediğimiz şey o kadar çabuk geliyor ki, biz bugün yarını konuşmak zorundayız. O açıdan da dijital dönüşüm bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Endüstri 4.0 hareketinin aşırı otomasyon sistemiyle kalifiye eleman üzerine kurulduğundan ucuz işçilikten bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Burhanoğlu, "Endüstri 4.0 ile ucuz iş gücü artık tarih oldu. Çünkü inovasyon ve baş dödüren bir hızla üretim hayatının içine giren teknoloji, üretimde hata payını en aza indirdiğinden, bu yeni teknolojileri işletmek de daha kalifiye iş gücüne olan ihtiyacı daha da artırıyor. Bu nedenle, ucuz iş gücü artık hayal. İleride ucuz işçilikten hatta klasik mühendislikten bile bahsetmek mümkün olmayacak. Bu sebeple üretimde dijital dönüşüm bizim için artık olmazsa olmaz bir durumda" diye konuştu.

"Bu zirve ve sergi bir başlangıç"

Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesinde dijital dönüşüm zirvesi ve sergisinin gerçekleştiğini vurgulayan Burhanoğlu, bugün bir sergi ve zirve ile başladıklarını ama hedeflerinin kalıcı ofisler ve kalıcı yerler olduğunu belirterek gerçekleşen zirve ve serginin bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Dijital çözüm örneklerinin yatırımcılarla buluştuğu sergide Kirpidoc, Innocentrum, Threaddinmotion, Proente Otomosyan, Togitek, Devecitech-Enlil, Pitcher, GET Elektrikli Araçlar by Getratron, Simularge, Nexthorizons, Novosim, Createchnic, ETOM Teknoloji ve ArGe, HangaarLab, Infotron,Patika Robotics, Triomobil, Formcnc ve Doruk Otomasyon gibi bir çok firma ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Sergi alanı açılışından sonra zirvede;Yeni Nesil Taşıyıcı Robotlar ve Dijital Dönüşüme Etkisi, Katmanlı İmalat Teknolojileri, Kestirimci Bakım ve Kestirimci Kalite'nin Üretim Süreçlerinde Uygulanması, Üretim Hatlarının Dijital Dönüşümünde Simülasyon Uygulamaları, Kağıt ve Kutudan, Etkileşimli ve Oyunlaştırılmış İnovasyon Yönetimine, Ticaretin İşletim Sistemi, Güvenli ve Kontrollü Dosya Paylaşımı, Endüstriyel IoT ile Tasarruf ve Verimlilik Fırsatları, IoT, AR ve AI uygulamaları konuları masaya yatırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:59 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Dönüşüm, Güncel
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