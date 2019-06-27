Son Dakika Haberleri: Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilmesi
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Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilmesi

1 saat önce

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'in, Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine seçilmesini Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın zaferi şeklinde nitelendirdi.

Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilmesi, System.String[]
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'in, Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine seçilmesini Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın zaferi şeklinde nitelendirdi.
Başkent Zagreb'de basın toplantısı düzenleyen Plenkovic, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilen Hırvat Bakan Buric'in başarısını değerlendirdi.
Plenkovic, Hırvatistan adına Buric'i tebrik ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçilmesi Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın zaferidir. Buric, bölge ülkelerden Avrupa Konseyi'nde üst mevkide görev alan ilk kişi olma özelliği taşımaktadır ve bu hepimizin gurur duyması gereken bir durumdur."
Oyların 159'unu aldı
Avrupa Konseyi'nde genel sekreterliğe getirilmesi, ülke medyasına da yansıyan Buric'in, oylamanın ardından yaptığı konuşma basında geniş yer buldu.
Strazburg'daki seçimde oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i geride bırakarak göreve getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:24 Kaynak: AA
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