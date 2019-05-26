Son Dakika Haberleri: Burkay: "İVME Finansman Paketi Türkiye'nin üretim ve yatırım kararlılığının göstergesidir"

Burkay: "İVME Finansman Paketi Türkiye'nin üretim ve yatırım kararlılığının göstergesidir"

3 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin Türkiye'nin büyük zorluklarla mücadele içindeyken bile yerli üretim ve yatırım kararlılığını sürdürmesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Burkay:
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin Türkiye'nin büyük zorluklarla mücadele içindeyken bile yerli üretim ve yatırım kararlılığını sürdürmesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, işletmelere sunulan 30 milyar liralık finansman imkanının yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğini söyledi. Söz konusu destek paketinin Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için panzehir niteliği taşıdığını vurgulayan Başkan Burkay, "Açıklanan destekler Bursa gibi üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olan şehirlerde imalat sanayinin milli gelire katkısını daha da artıracaktır. Geçtiğimiz yılı 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla kapatan Bursa, bu desteklerle birlikte ülkemizin milli ekonomi hamlesine ivme kazandırmayı sürdürecektir" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Bilic, Süper Lige Dönüyor CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:19:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burkay: "İVME Finansman Paketi Türkiye'nin üretim ve yatırım kararlılığının göstergesidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]