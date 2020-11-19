Burkay: "Tek haneli enflasyon ve düşük faiz şartlarını oluşturmamız gerekiyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, T. C. Merkez Bankası'nın piyasanın beklentileri doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırdığını belirterek, "Döviz kurunu karantinaya aldık. Ancak aşının tutması için acilen reform çalışmalarına başlamamız gerekiyor. İşletmelerimizin ve yatırımcımızın beklentisi tek haneli enflasyon ve düşük faiz koşullarının yeniden oluşturulması." dedi.

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmesini değerlendiren Başkan Burkay, alınan kararın hem piyasa beklentilerinin karşılanması hem de sadeleşmeye dair eğilimin netleşmesi açısından olumlu olduğunu söyledi. Ancak alınan kararın pandeminin oluşturduğu olağanüstü koşullarla mücadele edilen bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden İbrahim Burkay, yüksek faiz ortamının üretim ve yatırım planlarına olumsuz yansıyacağını dile getirdi. Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte parasal duruşun sıklığını ve enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlaması gerektiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Doğru para politikasıyla piyasanın beklentileri gerçekleşti. Fakat yolumuz uzun ve ekonomiyi yeni koşulları da göz önüne alarak güçlendirmemiz gerekiyor. Üretim ve yatırım planlarını faiz- enflasyon kıskacından hızla kurtarmalıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında planlanan yeni seferberliğin iş dünyasının moral ve motivasyonunu diri tuttuğunu ifade eden İbrahim Burkay, şeffaflık ve öngörülebilirlik politikasıyla hedeflenen fiyat istikrarıyla birlikte Türk Lirası tasarrufunu artıracak hamlelerin radikal bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Burkay, "Döviz kurlarını karantiya aldık ama aşının tutması için reform çalışmalarını da hızla hayata geçirmeliyiz. İşletmelerimizin ve yatırımcımızın beklentisi, tek haneli enflasyon ve düşük faiz koşullarının yeniden oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı. - BURSA